Обзор и прогноз погоды по Республике Татарстан на неделю

Как сообщает Гидрометцентр РТ, на территории республики в выходные погодные условия изменились. В субботу, 15 марта, Татарстан располагался в очень теплой воздушной массе – максимальные температуры воздуха днем составили +5..+11°, без осадков. В воскресенье районы РТ оказались в зоне влияния холодного атмосферного фронта с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя, а температурный фон заметно понизился и днем составил -1..+3°. Прошедшей ночью температуры понизились до 0..-7°.

Сегодня Татарстан располагается в гребне повышенного давления. Погода сухая и спокойная, температуры в полдень составили 0..+5°.

Завтра, 18 марта, синоптическая ситуация не потерпит существенных изменений. На преобладающей территории республики осадки не ожидаются, лишь ночью местами в южных и юго-восточных районах из-за близости атмосферного фронта пройдет небольшой снег, мокрый снег. Температуры воздуха ночью -2..-7°, днем от 0 до +4°.

В среду, 19 марта, под влиянием гребня антициклона существенных осадков не ожидается. Температуры ночью понизятся до -3..-8°, днем ожидается -1..+2°.

В четверг, 20 марта, ночью мала вероятность осадков, температуры составят -4..-9°. Днем при прохождении атмосферного фронта северного циклона местами возможен небольшой снег, мокрый снег, температуры воздуха повысятся до 0..+4°.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в конце недели под преобладающим влиянием поля повышенного давления также обойдется без значительных осадков. Температуры воздуха ночью составят 0.. -5°, днем воздух будет прогреваться до +1..+6°.