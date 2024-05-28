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Общество 28 мая 2024 12:55

Татарстанцев предупредили о грозе, граде и сильном ветре

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Завтра, 29 мая, на севере и востоке Татарстана возможно существенное ухудшение погоды. Изменения прогнозируются днем и вечером, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Так, возможны грозы, град, а также кратковременные усиления ветра — его порывы могут достигать 15-20 м/с.

#прогноз погоды #гроза #град
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