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Татарстанцев предупредили о грозе, граде и сильном ветре
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Завтра, 29 мая, на севере и востоке Татарстана возможно существенное ухудшение погоды. Изменения прогнозируются днем и вечером, сообщили в Гидрометцентре РТ.
Так, возможны грозы, град, а также кратковременные усиления ветра — его порывы могут достигать 15-20 м/с.
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