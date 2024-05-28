Татарстанцев предупредили о грозе, граде и сильном ветре

Завтра, 29 мая, на севере и востоке Татарстана возможно существенное ухудшение погоды. Изменения прогнозируются днем и вечером, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Так, возможны грозы, град, а также кратковременные усиления ветра — его порывы могут достигать 15-20 м/с.