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Общество 20 июня 2024 06:00

В Татарстане ожидается до +29 градусов и кратковременный дождь

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В Татарстане ожидается до +29 градусов и кратковременный дождь
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В четверг, 20 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность, сообщает Гидрометцентр РТ.

Температуры еще немного снизятся: если накануне синоптики прогнозировали до +31 градуса, то сегодня столбики термометров не поднимутся до отметки +30. Так, ночью ожидается от 12 до 17 градусов, а днем — от 24 до 29.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в регионе вновь возможны кратковременные дожди, грозы, местами град. Также прогнозируются усиления ветра.

#прогноз погоды
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