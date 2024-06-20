В Татарстане ожидается до +29 градусов и кратковременный дождь

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В четверг, 20 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность, сообщает Гидрометцентр РТ.

Температуры еще немного снизятся: если накануне синоптики прогнозировали до +31 градуса, то сегодня столбики термометров не поднимутся до отметки +30. Так, ночью ожидается от 12 до 17 градусов, а днем — от 24 до 29.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в регионе вновь возможны кратковременные дожди, грозы, местами град. Также прогнозируются усиления ветра.