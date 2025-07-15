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Общество 15 июля 2025 06:00

В Татарстане ожидается до +29 градусов без осадков, туман развеется

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В Татарстане ожидается до +29 градусов без осадков, туман развеется
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 15 июля, в Татарстане сохранится установившаяся ранее сухая и умеренно теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой – по-прежнему переменная облачность. Преимущественно без осадков. Опустившийся местами (но не в Казани) ночью и утром туман развеется днем.

Будет дуть северный и северо-западный ветер силой от 3 до 8 м/с, в дневные часы местами его порывы будут достигать 13 м/с.

После не слишком теплой ночи в светлое время суток воздух прогреется до 24–29 градусов тепла (в столице РТ – до +25, +27 градусов).

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#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт
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