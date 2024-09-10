В Татарстане ожидается до 28 градусов тепла и свежий ветер

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 10 сентября, в Татарстане сохранится установившаяся до этого не по-осеннему жаркая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки маловероятны. Утром кое-где, включая Казань, задержится опустившийся ночью из-за большого перепада температур туман.

Будет дуть восточный и юго-восточный ветер силой от 4 до 9 м/с (по шкале Бофорта ветер скоростью от 3,4 до 5,4 м/с называется слабым, от 5,5 до 7,9 м/с — умеренный, а от 8,0 до 10,7 м/с — свежим).

После достаточно теплой ночи (от 10 до 15 градусов выше нуля) днем по региону воздух прогреется до +23, +28 градусов (в столице РТ — до +25, +27 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе в Татарстане прогнозируется 28-градусная жара.