В Татарстане ожидается до 28 градусов тепла

Завтра, 10 мая, в Татарстане сохранится установившаяся ранее теплая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Местами на западе региона под влиянием атмосферного фронта ночью возможны небольшие дожди, о чем ранее предупреждали синоптики. Днем осадки маловероятны. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

В темное время суток температура воздуха составит от 6 до 11 градусов тепла, в западных районах Татарстана — до +16 градусов. Днем воздух прогреется до 23–28 градусов тепла, отмечают метеорологи.