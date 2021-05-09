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Ру Тат
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9 мая 2021  22:02

В Татарстане ожидается до 28 градусов тепла

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Завтра, 10 мая, в Татарстане сохранится установившаяся ранее теплая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Местами на западе региона под влиянием атмосферного фронта ночью возможны небольшие дожди, о чем ранее предупреждали синоптики. Днем осадки маловероятны. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

В темное время суток температура воздуха составит от 6 до 11 градусов тепла, в западных районах Татарстана — до +16 градусов. Днем воздух прогреется до 23–28 градусов тепла, отмечают метеорологи.

прогноз погоды прогноз погоды в татарстане гидрометцентр рт
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