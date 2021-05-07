В День Победы в Татарстане потеплеет до 26 градусов

Самым теплым днем в конце недели в Татарстане станет воскресенье. Днем 9 мая на территории республики ожидается до 26 градусов тепла, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Сегодня на территории республики еще возможны заморозки на почве, кроме того, днем прогнозируется сильный ветер.

В субботу республика расположится в передней части западного циклона в неустойчивой воздушной массе. «Ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью — от 6 до 11 градусов. Максимальная днем — 19–24 градуса», — сообщают синоптики.

9 мая ночью осадков не ожидается, однако днем возможен дождь и сильный порывистый ветер до 15 м/с. В дневные часы температура воздуха составит 21–26 градусов.

По предварительному прогнозу, в понедельник местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью и утром составит от 8 до 13 градусов, днем воздух прогреется до 18–23 градусов.

11 мая вероятность осадков будет небольшой. Ночью прогнозируется 6–11 градусов, днем — от 19 до 24.