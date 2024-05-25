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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидается до +28 градусов и порывистый ветер
Сегодня, 25 мая, в Татарстан благодаря влиянию теплого сектора циклона на короткое время придет почти летняя жара. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой ожидается переменная облачность. Местами, но не в Казани, пройдут небольшие дожди.
Западный и северо-западный ветер силой от 6 до 11 м/с порой будет усиливаться порывами до 15–17 м/с (в столице РТ — лишь до 15 м/с).
В светлое время суток воздух по региону прогреется до 23–28 градусов тепла (в Казани — до +25, +27 градусов).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на выходных в Татарстан придет жара, но затем в республике вновь вероятно сильное похолодание.
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