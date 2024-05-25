В Татарстане ожидается до +28 градусов и порывистый ветер

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 25 мая, в Татарстан благодаря влиянию теплого сектора циклона на короткое время придет почти летняя жара. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Местами, но не в Казани, пройдут небольшие дожди.

Западный и северо-западный ветер силой от 6 до 11 м/с порой будет усиливаться порывами до 15–17 м/с (в столице РТ — лишь до 15 м/с).

В светлое время суток воздух по региону прогреется до 23–28 градусов тепла (в Казани — до +25, +27 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на выходных в Татарстан придет жара, но затем в республике вновь вероятно сильное похолодание.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 5,5 до 7,9 м/с называется умеренным, от 8,0 до 10,7 м/с — свежим, от 10,8 до 13,8 м/с — сильным, а от 13,9 до 17,1 м/с — крепким.