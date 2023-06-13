«Придет новая волна арктического воздуха»: метеоролог КФУ предупредил о похолодании

В начале и середине этой недели в Татарстане заметно потеплеет, среднесуточная температура приблизится к климатической норме. Однако ближе к выходным в регион придет очередная волна холода. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«На этой неделе в столице Татарстана заметно потеплеет благодаря антициклону. Но к концу недели придет очередная волна холода, новая партия арктического воздуха», — сказал он.

Спикер отметил, что ночные температуры в ближайшие дни в Казани будут ниже климатической нормы, но заморозков не ожидается. В дневные часы в четверг, пятницу и субботу воздух прогреется до 25-26 градусов тепла. Понижение температур ожидается в воскресенье, 18 июня.

«Сейчас среднесуточные температуры в норме в Казани составляют около 17 градусов. Температура в ближайшую декаду в городе будет на один градус ниже нормы. Жары, зноя и духоты нет, сухо. Это, по сути, комфортная погода», — считает Переведенцев.

По данным метеостанции «Казань-Университет», с начала июня в Казани выпало всего лишь 7 мм осадков при месячной норме в 60 мм. Дефицит влаги может негативно сказаться на сельском хозяйстве и будущем урожае, добавил профессор КФУ.

«У нас, как и в мае-месяце, установился блокирующий антициклон. Область высокого давления сформировалась из холодного, сухого арктического воздуха. Весь юг России заливают дожди, но область высокого давления не пускает к нам циклоны. Мы находимся на восточной периферии Скандинавского блокирующего антициклона», — добавил Юрий Переведенцев.

По прогнозу Гидромета РТ, 15 июня по республике ожидается переменная облачность. Ночью местами в южных районах пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Прогнозируется северо-восточный ветер, днем местами порывы будут достигать 12 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла, днем воздух прогреется до 22-27.

16 июня по республике сохранится переменная облачность, дождей не ожидается. Ветер северо-восточный, днем местами порывы будут достигать 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов тепла, днем — на уровне 23-28 градусов тепла.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Татарстане и ряде других регионов Поволжья во вторник и среду, 13 и 14 июня, ожидаются достаточно сильные заморозки.