На выходных в Татарстане ожидается 27-градусная жара

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На предстоящих выходных в Татарстане сохранится аномально теплая и преимущественно сухая погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Продолжению бабьего лета в республике способствует обширный циклон, который располагается на большей части европейской территории России, отмечают синоптики.

В пятницу, субботу и воскресенье, 22, 23 и 24 сентября, антициклон обеспечит превышение температурного фона над климатической нормой на 7–9 градусов. Существенных осадков в регионе не прогнозируется, лишь в ночь на 22-е число местами (но не в Казани) возможны небольшие дожди.

Ночные температуры воздуха составят от 7 до 14 градусов выше нуля 22 и 23 сентября, от 5 до 10 градусов — 24 сентября. Дневные температуры будут достигать +21, +27 градусов, приближаясь «к рекордным значениям».

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник, 25 сентября, вероятность осадков по-прежнему останется. В светлое время суток температура будет равняться от 21 до 26 градусов тепла.

Во вторник, 26 сентября, местами пройдут небольшие дожди. При этом температурный фон немного понизится — до +19, +24 градусов в дневные часы.

Ранее профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев рассказал, как долго задержится бабье лето в Татарстане.