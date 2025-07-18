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Общество 18 июля 2025 06:00

В Татарстане ожидается до 26 градусов тепла без осадков

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В Татарстане ожидается до 26 градусов тепла без осадков
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 18 июля, в Татарстане сохранится установившаяся ранее умеренно теплая и сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой – переменная облачность. Существенных осадков не ожидается.

Северо-западный ветер силой от 4 до 9 м/с со временем поменяет направление на северо-восточное. Днем он местами будет усиливаться порывами до 14 м/с (в Казани – до 13 м/c).

После достаточно прохладной ночи в дневные часы воздух по региону прогреется до 21–26 градусов тепла (в столице РТ – до +22, +24 градусов).

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