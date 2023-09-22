В Татарстане ожидается до +26 градусов, осадки маловероятны

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В пятницу, 22 сентября, в Татарстане сохранится установившаяся под влиянием антициклона аномально теплая и преимущественно сухая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Если ночью местами по региону прошли небольшие дожди, то днем существенные осадки маловероятны.

Юго-западный ветер силой от 4 до 9 м/с со временем поменяет направление на северо-западное. Кое-где (но не в Казани) он будет усиливаться порывами до 12 м/с.

В темное время суток столбики термометров показывали по Татарстану от +10,4 градуса (на метеостанции Сабы в 3.10) до +18,2 градуса (на метеостанции Дрожжаное в 3.20).

В дневные часы воздух прогреется до 21–26 градусов тепла (в Казани — до +23, +25 градусов), отмечают синоптики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на выходных в Татарстане ожидается 27-градусная жара.