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Общество 28 мая 2024 06:00

В Татарстане ожидается до +26 градусов и крепкий ветер

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В Татарстане ожидается до +26 градусов и крепкий ветер
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 28 мая, в Татарстане прогнозируется повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Благодаря влиянию антициклона небо над республикой будет малооблачным, осадков не ожидается.

Юго-западный и западный ветер силой от 6 до 11 м/с местами, включая Казань, в светлое время суток будет усиливаться порывами до 15 м/с, отмечают синоптики.

После ночных заморозков температура воздуха по региону составит от 21 до 26 градусов тепла (в столице РТ — от +23 до +25 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе в Татарстан придет жаркая погода с дождями и грозами.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 5,5 до 7,9 м/с называется умеренным, от 8,0 до 10,7 м/с — свежим, от 10,8 до 13,8 м/с — сильным, а от 13,9 до 17,1 м/с — крепким.
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