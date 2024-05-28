В Татарстане ожидается до +26 градусов и крепкий ветер

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 28 мая, в Татарстане прогнозируется повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Благодаря влиянию антициклона небо над республикой будет малооблачным, осадков не ожидается.

Юго-западный и западный ветер силой от 6 до 11 м/с местами, включая Казань, в светлое время суток будет усиливаться порывами до 15 м/с, отмечают синоптики.

После ночных заморозков температура воздуха по региону составит от 21 до 26 градусов тепла (в столице РТ — от +23 до +25 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе в Татарстан придет жаркая погода с дождями и грозами.