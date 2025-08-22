В Татарстане ожидается до 25 градусов тепла, возможны кратковременные дожди

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 22 августа, в Татарстане прогнозируется достаточно прохладная и неустойчивая из-за очередного атмосферного фронта погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Местами, включая Казань, пройдут кратковременные дожди.

Юго-западный ветер силой от 5 до 10 м/с со временем поменяет направление на северо-западное. Порой он будет усиливаться порывами до 14 м/с, в том числе и в столице РТ.

После прохладной ночи днем воздух в регионе прогреется до +20, +25 градусов (в Казани – только до +20, +22).

