Общество 22 августа 2025 06:05

В Татарстане ожидается до 25 градусов тепла, возможны кратковременные дожди

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 22 августа, в Татарстане прогнозируется достаточно прохладная и неустойчивая из-за очередного атмосферного фронта погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Местами, включая Казань, пройдут кратковременные дожди.

Юго-западный ветер силой от 5 до 10 м/с со временем поменяет направление на северо-западное. Порой он будет усиливаться порывами до 14 м/с, в том числе и в столице РТ.

После прохладной ночи днем воздух в регионе прогреется до +20, +25 градусов (в Казани – только до +20, +22).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на выходных в Татарстан вернется 29-градусная жара.

#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт
