В Татарстане ожидается до +23 градусов и дождь

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь, днем до умеренного, рассказали в Гидрометцентре республики.

Температура воздуха днем прогреется до +23 градусов, будет дуть юго-восточный ветер, скорость которого составит 5-10 метров в секунду, днем местами порывы будут достигать 14 метров в секунду.