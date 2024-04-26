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Общество 26 апреля 2024 07:17

В Татарстане ожидается до +23 градусов и дождь

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В Татарстане ожидается до +23 градусов и дождь
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь, днем до умеренного, рассказали в Гидрометцентре республики.

Температура воздуха днем прогреется до +23 градусов, будет дуть юго-восточный ветер, скорость которого составит 5-10 метров в секунду, днем местами порывы будут достигать 14 метров в секунду.

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#прогноз погоды
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