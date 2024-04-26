news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане ожидается до +23 градусов и дождь
Скопировать ссылку
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь, днем до умеренного, рассказали в Гидрометцентре республики.
Температура воздуха днем прогреется до +23 градусов, будет дуть юго-восточный ветер, скорость которого составит 5-10 метров в секунду, днем местами порывы будут достигать 14 метров в секунду.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2