В Татарстане ожидается до 21 градуса мороза в ночные часы

Завтра, 7 декабря, в Татарстане сохранится установившаяся ранее под воздействием антициклона морозная и сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями, существенные осадки по-прежнему маловероятны. Будет дуть умеренный ветер, со временем он сменит направление с северо-восточного на юго-восточное. На дорогах региона сохранится гололедица.

«В условиях прояснений и ночного выхолаживания» столбики термометров опустятся до 9–14 градусов мороза, а на севере Татарстана — и до 16–21 градуса. При этом днем воздух прогреется лишь до 4–9 градусов ниже нуля, тогда как на востоке —и вовсе только до -12 градусов.

Впрочем, уже в среду, 8 декабря, новый циклон принесет в республику потепление со снегом и дождем.