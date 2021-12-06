В Татарстан на этой неделе вновь придет потепление со снегом и дождем

Фото: архив ИА «Татар-информ», Михаил Захаров

С приходом антициклона в Татарстане установилась достаточно морозная и ясная погода без существенных осадков. Но в середине этой недели погодные условия на территории республики вновь изменятся. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 7 декабря, в Татарстане еще сохранится спокойная холодная погода. Небо над регионом будет облачным с прояснениями, существенные осадки маловероятны. На дорогах сохранится гололедица. Ожидается умеренный ветер, который со временем сменит направление с северо-восточного на юго-восточное.

В темное время суток «в условиях прояснений и ночного выхолаживания» температура воздуха составит от -9 до -14 градусов, на севере республики — до 16–21 градуса мороза. В светлое — воздух прогреется до 4–9 градусов ниже нуля, а на востоке — до -12 градусов.

Однако уже в среду, 8 декабря, «теплый фронт западного циклона» приведет к перемене погоды. Ночью местами возможен небольшой снег. Утром и днем вероятны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами с метелью, сильным ветром порывами до 15–17 м/с и гололедом. На дорогах образуется снежная каша и гололедица, местами сильная, отмечают синоптики.

При этом температура воздуха по Татарстану в ночные часы составит от 7 до 12 градусов ниже нуля, а на востоке — и до 15 градусов мороза. В дневные часы потеплеет до -4, +1 градуса.



В четверг, 9 декабря, республика будет находиться в теплом секторе циклона. Существенных осадков не ожидается. Температурный фон останется повышенным: -1, -6 градусов ночью и 0, -4 градуса днем.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 10 и 11 декабря, Татарстан останется «в поле пониженного атмосферного давления». Соответственно, в регионе удержится слабоморозная погода с -2, -7 градусами в ночные часы и 0, -4 — в дневные. Местами будет идти небольшой снег.