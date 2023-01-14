В Татарстане ожидается до 20 градусов мороза и умеренный ветер

Завтра, 15 января, в Татарстане удержится установившаяся ранее сухая и умеренно морозная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Существенные осадки маловероятны. Прогнозируется умеренный (в отличие от последних дней) южный и юго-западный ветер. На дорогах опять образуется гололедица, отмечают синоптики.

Ночью температура воздуха по региону составит от 11 до 16, а при прояснениях — и до 20 градусов мороза (в Казани — от -12 до -14, при прояснениях — до -16 градусов). Днем воздух прогреется до -8, -13 градусов (в столице РТ — до -9, -11).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по данным метеорологов в течение десяти дней температуры в республике вернутся к норме.