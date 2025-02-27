В Татарстане ожидается до 2 градусов ниже нуля и небольшой снег

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Сегодня, 27 февраля, в Татарстане еще немного повысится температурный фон. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Днем по всему региону, включая Казань, ожидается небольшой снег.

Прогнозируется северный ветер силой от 5 до 10 м/с, который со временем поменяет направление на южное. На дорогах образуется гололедица.

В светлое время суток воздух по Татарстану прогреется до -2, -7 градусов (в столице РТ – до -2, -4 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике до конца недели установится умеренно морозная и снежная погода.