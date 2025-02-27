В Татарстане ожидается до 2 градусов ниже нуля и небольшой снег
Сегодня, 27 февраля, в Татарстане еще немного повысится температурный фон. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Днем по всему региону, включая Казань, ожидается небольшой снег.
Прогнозируется северный ветер силой от 5 до 10 м/с, который со временем поменяет направление на южное. На дорогах образуется гололедица.
В светлое время суток воздух по Татарстану прогреется до -2, -7 градусов (в столице РТ – до -2, -4 градусов).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике до конца недели установится умеренно морозная и снежная погода.