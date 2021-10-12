В Татарстане ожидается до +17 градусов без существенных осадков

Завтра, 13 октября, в Татарстане сохранится установившаяся ранее под влиянием западной периферии антициклона сухая и теплая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Существенные осадки маловероятны. Прогнозируется умеренный юго-восточный и южный ветер, отмечают синоптики.

Ночью температура воздуха составит от 1 до 6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +12, +17 градусов (в Казани — до +16). Теплее всего в светлое время суток будет на юге и востоке региона.

В последующие дни, согласно предварительным данным метеорологов, погодные условия в Татарстане немного ухудшатся. Вероятен сильный порывистый ветер, а в пятницу, 15-го числа, местами пройдут небольшие дожди.