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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидается до 16 градусов тепла и свежий ветер
Сегодня, 24 сентября, в Татарстане благодаря сохраняющемуся влиянию обширного антициклона сохранится холодная, сухая и солнечная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой прогнозируется небольшая облачность. Осадков не ожидается. Будет дуть ветер переменных направлений силой от 3 до 8 м/с.
Утром температура воздуха останется той же, что и ночью: от 0 до -5 градусов, кое-где на юго-западе региона — от 0 до +3 градусов (в Казани — от 0 до +2, в низких местах — от -2 до -4).
В дневные часы воздух прогреется до +11, +16 градусов (в столице РТ — от +14 до +16 градусов).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан на этой неделе вновь придет 20-градусное тепло.
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