В Татарстане ожидается до 16 градусов тепла и свежий ветер

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 24 сентября, в Татарстане благодаря сохраняющемуся влиянию обширного антициклона сохранится холодная, сухая и солнечная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой прогнозируется небольшая облачность. Осадков не ожидается. Будет дуть ветер переменных направлений силой от 3 до 8 м/с.

Утром температура воздуха останется той же, что и ночью: от 0 до -5 градусов, кое-где на юго-западе региона — от 0 до +3 градусов (в Казани — от 0 до +2, в низких местах — от -2 до -4).

В дневные часы воздух прогреется до +11, +16 градусов (в столице РТ — от +14 до +16 градусов).

Согласно шкале Бофорта, легким называется ветер скоростью от 1,6 до 3,3 м/с, слабым — от 3,4 до 5,4 м/с, умеренным — от 5,5 до 7,9 м/с, а свежим — от 8,0 до 10,7 м/с.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан на этой неделе вновь придет 20-градусное тепло.