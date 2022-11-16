В Татарстане ожидается до 14 градусов мороза и слабый снег

Завтра, 17 ноября, в Татарстане сохранится умеренно холодная погода без существенных осадков. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным, ночью — с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, днем в отдельных районах возможны слабые метели.

Прогнозируется умеренный юго-восточный ветер. Кое-где на дорогах, включая Казань, образуется гололедица, отмечают синоптики.

Температура воздуха по региону в темное время суток составит от 6 до 11 градусов ниже нуля, при прояснениях — до -14 градусов. Холоднее всего будет на юго-востоке Татарстана, в столице РТ ожидается от -7 до -9 градусов. В дневные часы воздух по республике прогреется до -1, -6 градусов (в Казани — до -2, -4).

Согласно предварительным данным метеорологов, ближе к выходным вероятно повышение температурного фона, которое будет сопровождаться ухудшением погодных условий. Днем в субботу, 19 ноября, может потеплеть до +1 градуса.