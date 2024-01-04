В Татарстане ожидается аномально холодная погода и снег

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане ожидается аномально холодная погода — ночью и днем столбик термометра будет показывать от −18 до −23 градусов, в восточных регионах — от −11 до −16. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

«Днем небольшой и умеренный снег. Ночью, утром местами метель», — сказано в сообщении.

Будет дуть северо-восточный ветер с переходом на северо-западный, западный со скоростью 5-10 метров в секунду, ночью порывы достигали 14 метров в секунду.

Также татарстанцев предупредили о снежных заносах на дорогах, местами ожидается гололедица.