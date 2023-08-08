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В Татарстане ожидается 31-градусная жара и переменная облачность
Сегодня в Татарстане прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.
Воздух днем прогреется до 26-31 градуса. Будет дуть северный, северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, днем местами порывы будут достигать 13 метров в секунду.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что республика оказалась под влиянием обширного антициклона, из-за чего установилась жаркая и сухая погода. Среднесуточные температуры оказались на 5 — 7 градусов выше многолетних значений.
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