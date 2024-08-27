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Общество 27 августа 2024 06:12

В Татарстане ожидается 28-градусная жара

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В Татарстане ожидается 28-градусная жара
Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане возможна небольшая облачность, осадков не ожидается. Днем температура воздуха составит от +23 до +28 градусов. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра республики.

Утром в отдельных районах может быть туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с.

Как сообщал «Татар-информ», на этой неделе в республике среднесуточные температуры превысят норму на 4-6 градусов.

#прогноз погоды
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