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В Татарстане ожидается 28-градусная жара
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Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»
Сегодня в Татарстане возможна небольшая облачность, осадков не ожидается. Днем температура воздуха составит от +23 до +28 градусов. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра республики.
Утром в отдельных районах может быть туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с.
Как сообщал «Татар-информ», на этой неделе в республике среднесуточные температуры превысят норму на 4-6 градусов.
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