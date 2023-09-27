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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидается 22 градуса тепла, осадки маловероятны
Сегодня, 27 сентября, в Татарстане сохранится установившаяся ранее теплая и сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки маловероятны, утром местами по региону опустится туман. Будет дуть северо-западный ветер силой от 5 до 10 м/с.
Днем воздух по республике прогреется до 17–22 градусов тепла (в Казани — до +18, +20 градусов), отмечают синоптики.
О том, какая погода ожидается в регионе в дальнейшем, читайте в материале «Татар-информа» «Солнечная погода слишком затянулась»: как долго продлится бабье лето в Казани.
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