В Татарстане ожидается 22 градуса тепла, осадки маловероятны

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 27 сентября, в Татарстане сохранится установившаяся ранее теплая и сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки маловероятны, утром местами по региону опустится туман. Будет дуть северо-западный ветер силой от 5 до 10 м/с.

Днем воздух по республике прогреется до 17–22 градусов тепла (в Казани — до +18, +20 градусов), отмечают синоптики.

О том, какая погода ожидается в регионе в дальнейшем, читайте в материале «Татар-информа» «Солнечная погода слишком затянулась»: как долго продлится бабье лето в Казани.