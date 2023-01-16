В Татарстане ожидается 22 градуса мороза, атмосферный фронт принесет небольшой снег

Завтра, 17 января, погодные условия в Татарстане немного изменятся. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Ночью осадки маловероятны. Утром и днем местами на западе региона, но не в Казани, под влиянием приблизившегося атмосферного фронта несмотря на господствующий юго-восточный антициклон пройдет небольшой снег.

Будет дуть умеренный юго-восточный и южный ветер. На дорогах опять образуется гололедица, отмечают синоптики.

В ночные часы температура воздуха по региону составит от 14 до 19, а при прояснениях — вновь до 22 градусов мороза (в столице РТ — от -14 до -16, при прояснениях — до -19 градусов). В дневные — воздух прогреется до -8, -13 градусов (в Казани — до -9, -11).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по данным метеорологов к концу недели в Татарстане потеплеет до 2 градусов ниже нуля.