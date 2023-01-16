К концу недели в Татарстане потеплеет до 2 градусов ниже нуля

В ближайшие дни на территории Татарстана сохранится умеренно морозная погода, но к выходным в республике прогнозируется повышение температурного фона. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Во вторник, среду и четверг, 17, 18 и 19 января, регион будет оставаться на периферии казахстанского антициклона, отмечают синоптики. Несмотря на это, в Татарстане прогнозируется постепенное потепление.

Так, в ночь на завтра столбики термометров при прояснениях еще могут опуститься до 22 градусов мороза. Но уже в ночные часы среды и четверга температура по республике составит от -12 до -17 градусов. Днем воздух прогреется до -7, -12 градусов 18-го числа и -5, -10 — 19-го.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 20 и 21 января, к западным районам Татарстана приблизится атмосферный фронт. Местами будет идти небольшой снег и усилится ветер. Температурный фон станет постепенно повышаться, в дневные часы он достигнет 2–7 градусов ниже нуля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по прогнозу профессора Казанского федерального университета, доктора географических наук Юрия Переведенцева вместо крещенских морозов атлантический циклон принесет в Казань тепло.