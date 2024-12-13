В Татарстане охотники передали 430 единиц оружия в зону СВО

В Татарстане охотники добровольно сдали более 400 единиц оружия для отправки в зону специальной военной операции. Об этом сообщил заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов, выступая в Госсовете РТ.

«Для зоны СВО мы собираем оружие. В этом году 430 единиц собрали у охотников в добровольном порядке», — рассказал он на заседании парламентского Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

В сентябре этого года Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РТ совместно с благотворительным фондом «Zа мирное небо» провели акцию по передаче оружия бойцам СВО, о чем сообщал «Татар-информ».