«Надеюсь, оно спасет чью-ту жизнь»: в Казани охотники передали оружие бойцам на СВО

Неравнодушные жители Казани передали оружие бойцам СВО, чтобы они смогли эффективно сбивать дроны

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Дробью легче сбивать дроны противника»

Неравнодушные жители Казани передали оружие бойцам СВО, чтобы они смогли эффективно сбивать дроны. Акцию организовали в Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РТ вместе с благотворительным фондом «Zа мирное небо».

«Сегодня присходит очередная передача гражданского охотничьего оружия военнослужащим. Наш фонд выступает оператором, который рассказывает бойцам на фронте, что есть такая программа. Совместно с Росгвардией мы оформляем и передаем оружие за ленточку», – рассказал учредитель фонда Тимур Эткеев.

Он рассказал, что оружие помогает в борьбе с дронами противника – с начала СВО количество беспилотников у противника значительно увеличилось.

«Самый эффективный метод борьбы с ними – это обычное гражданское оружие, стреляющее дробью. Поэтому мы обратились к владельцам оружия в Татарстане и всем неравнодушным, кто готов помочь в покупке оружия, с просьбой о передаче его бойцам. Бойцы приезжают с фронта с подготовленными документами, с договорами пожертвования и актами приема-передачи оружия. Мы приглашаем наших защитников к определенному дню, когда приезжают охотники», – дополнил он.

Тимур Эткеев отметил, что после того, как прошла процедура оформления и передачи оружия, бойцы уезжают к себе в расположение. Там же они ставят на баланс части полученное оружие, и оно автоматически снимается с учета с бывшего владельца оружия.

«На текущий момент восемь воинских частей уже получили около 115 единиц оружия, но этого недостаточно. К слову, в Татарстане около 70 тысяч единиц вооружения находится у сорока тысяч человек. Запас есть, и мы стараемся донести, что оно необходимо на передовой. Бойцы приезжают не только в Казань, но и в Набережные Челны, Алексеевск и другие города республики», – рассказал Тимур Эткеев.

Благотворительный фонд вместе с Росгвардией организовал акции по передаче гражданского оружия на передовую Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Учредитель фонда «Zа мирное небо» Тимур Эткеев уточнил, что охотничье оружие, стреляющее дробью, покрывает большую площадь, чем обычный автомат. Если при выстреле дробинка собьет хотя бы одну лопасть, беспилотник неминуемо упадет.

«У Министерства обороны РФ очень много оружия – и стрелкового, и дробовиков. Но наше преимущество в том, что мы возим его быстрее. По заявкам ребят мы привозим большинство вещей уже на следующий день. Я сам уже ездил в зону СВО больше двадцати раз. Мы не конкурируем с Министерством обороны РФ, мы дополняем работу друг друга», – сказал Тимур Эткеев.

Если при выстреле дробинка собьет хотя бы одну лопасть, беспилотник неминуемо упадет Фото: © благотворительный фонд «Zа мирное небо»

По всем вопросам о том, куда можно обратиться и когда в следующий раз будут принимать оружие можно узнать на горячей линии фонда 8-800-10-16-160.

«Не задумываясь, позвонили и принесли, помогаем чем можем»

Как именно проходит процесс передачи оружия, «Татар-информу» рассказал заместитель начальника отдела контроля за оборотом оружия центра ЛЛР Управления Росгвардии по РТ Рамиль Камалиев.

«Согласно закону об оружии, государственная военизированная организация имеет право получать / приобретать оружие и патроны у физических и юридических лиц. Сдача гражданами оружия на пожертвование проходит в упрощенном порядке. Составляется договор пожертвования и акт приема-передачи. В Казани процедура проходит на Лазарева, 16. Гражданин приходит с оружием, паспортом и документами, потом составляется договор о пожертвовании, заполняются документы и все готово», – сказал Рамиль Камалиев.

Казанец Алексей Краснобаев пришел сегодня, чтобы передать на СВО ружье, которое осталось ему от отца.

«Это ружье с историей. Мой отец родился и вырос во время войны, и он был охотником. Чуть позже он передал оружие мне. У меня всего два ружья, еще одно подарили друзья. В память о том, что то поколение прошло войну и смогло жить дальше, мы помогаем, как можем, поэтому я его передаю. Даже если один выстрел из ружья поможет спасти чью-то жизнь, можно сказать, что этот поступок и нашей жизни стоил», – рассказал Алексей Краснобаев.

Имам-хатыб мечети Ярдэм Илдар Баязитов вместе с коллегами присоединился к акции и привез полуавтоматические ружья.

«Наш фонд давно оказывает содействие бойцам СВО, мы не раз собирали необходимые вещи бойцам за ленточку. На днях нашим ребятам доставили "УАЗ Патриот". На днях я увидел в новостях, что появилась необходимость в ружьях, что ими удобно сбивать дроны. Не задумываясь, мы позвонили и спросили, когда приносить. Вот у меня два ружья с патронами, надеюсь, они принесут пользу и приблизят нашу победу. Для таких целей не жалко, было бы еще, принесли бы еще. Я рад, что у меня есть возможность помочь», – объяснил Илдар Баязитов.