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В Татарстане отреставрируют «Павильон метеорного отдела» Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта. Проект реставрации разрабатывает «Татинвестгражданпроект», рассказал на брифинге в Кабинете Министров председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Также готовится проект реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, в том числе газопровода высокого, низкого давления», — добавил спикер.

На данный момент уже проведено лесопатологическое обследование, работа по расчистке и восстановлению естественных дренажных канав и ряд других работ.

Гущин также напомнил, что «Астрономические обсерватории Казанского федерального университета» в сентябре были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Это достижение стало возможным благодаря огромной работе и личному участию Минтимера Шариповича Шаймиева», — заключил председатель комитета.

Решение о включении астрономических обсерваторий Казанского федерального университета в список Всемирного наследия было принято на 45-й сессии комитета ЮНЕСКО. Ранее сообщалось, что Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев со знаменательным событием.