В Татарстане отремонтируют подъездные дороги к 27 летним лагерям в 18 районах

В Татарстане отремонтируют подъездные дороги к 27 летним оздоровительным лагерям в 18 районах. Об этом сообщил заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Реализуется программа по ремонту подъездных дорог к детским лагерям. Уже 500 млн рублей мы получили из бюджета республики. И в 27 лагерях эта программа либо завершена, либо в этот летний период будет начата и завершена», — рассказал докладчик.

По словам Садыкова, третий год подряд в республике реализуется программа «Лето — детям» по реновации детских лагерей. «Она направлена на улучшение и повышение качества инфраструктуры лагерей. Программа предусматривает общий объем финансирования 7 млрд рублей. Мы запланировали ремонт 94 объектов. Уже сегодня в 23 детских оздоровительных лагерях эти работы либо завершены, либо завершаются. В этом году 12 объектов включили в программу», — отметил он.

Замминистра по делам молодежи подчеркнул, что в этом году финансирование программы сократилось с 2,7 млрд рублей до 1 млрд рублей. «Это связано с кризисными мероприятиями. Если на следующий год выделят 2,7 млрд рублей, то плюс еще 23 лагеря мы отремонтируем», — заключил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что летние лагеря Казани в этом году будут регулярно объезжать патрули полиции и Росгвардии.