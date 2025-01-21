Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане отремонтируют еще три общежития учреждений профобразования
В этом году капитально отремонтируют еще три общежития учреждений среднего профессионального образования. Об этом сообщил на пресс-конференции в Центре опережающей профессиональной подготовки в Казани министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.
«С 2020 года действует республиканская программа капитального ремонта общежитий профессиональных образовательных организаций. За время ее реализации ремонтные работы проведены в 33 объектах», – рассказал глава Минобрнауки РТ.
Он отметил, что с этого года запущена федеральная программа ремонта организаций среднего профобразования и их общежитий. По ней ремонт с софинансированием из федерального бюджета предусмотрен в Набережночелнинском политехническом колледже.
Кроме того, по словам Хадиуллина, прорабатывается вопрос строительства новых общежитий для Технического колледжа имени В. Д. Поташова, Зеленодольского судостроительного колледжа и Казанского авиационно-технического колледжа имени П. В. Дементьева.
В Татарстане из 88 государственных колледжей и техникумов 65 организаций имеют студенческие общежития.
Также министр рассказал, каких учителей не хватает в школах Татарстана, какая работа проводится по обучению детей мигрантов русскому языку и почему некоторые родители выбирают семейное образование. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»