В Татарстане отремонтируют еще три общежития учреждений профобразования

В этом году капитально отремонтируют еще три общежития учреждений среднего профессионального образования. Об этом сообщил на пресс-конференции в Центре опережающей профессиональной подготовки в Казани министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«С 2020 года действует республиканская программа капитального ремонта общежитий профессиональных образовательных организаций. За время ее реализации ремонтные работы проведены в 33 объектах», – рассказал глава Минобрнауки РТ.

Он отметил, что с этого года запущена федеральная программа ремонта организаций среднего профобразования и их общежитий. По ней ремонт с софинансированием из федерального бюджета предусмотрен в Набережночелнинском политехническом колледже.

Кроме того, по словам Хадиуллина, прорабатывается вопрос строительства новых общежитий для Технического колледжа имени В. Д. Поташова, Зеленодольского судостроительного колледжа и Казанского авиационно-технического колледжа имени П. В. Дементьева.

В Татарстане из 88 государственных колледжей и техникумов 65 организаций имеют студенческие общежития.

Также министр рассказал, каких учителей не хватает в школах Татарстана, какая работа проводится по обучению детей мигрантов русскому языку и почему некоторые родители выбирают семейное образование. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».