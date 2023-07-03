В Татарстане отреагировали на поручение Правительства РФ о разработке беспилотников

Фото: © Михаил Захаров/«Татар-информ»

Инфраструктура для проектирования и испытаний беспилотников в Татарстане является одной из самых развитых в стране. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил помощник Раиса РТ по авиакомплексу, кандидат технических наук Равиль Зарипов.

«У Татарстана, по определению, был самый высокий уровень проектирования и производства беспилотников и можно сказать, что все средства ПВО испытывали свои возможности и получали сертификаты с использованием наших (татарстанских) беспилотников», – рассказал Зарипов.

Он также отметил, что республиканское конструкторское бюро по разработке и выпуску беспилотников, является старейшим в стране.

Напомним, сегодня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, поручил региональным властям до 1 октября предоставить в Росавиацию и Минтранс РФ отчет об инфраструктурных возможностях и прочих условиях для осуществления разработки беспилотников.