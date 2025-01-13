В Татарстане отменили угрозу атаки беспилотников

В 9:40 МЧС отменило угрозу атаки БПЛА, действовавшую в Татарстане с 06:00. Сообщение пришло в официальное приложение МЧС России.

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Напомним, что сегодня татарстанцы получили оповещение об опасности атаки беспилотников и рекомендацию не выходить из дома. Информации о закрытии аэропортов в республике не поступало, однако согласно данным онлайн-табло казанского аэропорта, на вылет были задержаны два рейса в Санкт-Петербург. Самолеты должны были вылететь в 07:45 и 09:00, авиарейсы перенесли на 15:00 и 11:45 соответственно.