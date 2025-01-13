Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане отменили угрозу атаки беспилотников
В 9:40 МЧС отменило угрозу атаки БПЛА, действовавшую в Татарстане с 06:00. Сообщение пришло в официальное приложение МЧС России.
Напомним, что сегодня татарстанцы получили оповещение об опасности атаки беспилотников и рекомендацию не выходить из дома. Информации о закрытии аэропортов в республике не поступало, однако согласно данным онлайн-табло казанского аэропорта, на вылет были задержаны два рейса в Санкт-Петербург. Самолеты должны были вылететь в 07:45 и 09:00, авиарейсы перенесли на 15:00 и 11:45 соответственно.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников