В Татарстане отменили старые требования к охранным зонам Свияжска

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В Татарстане признаны утратившими силу документы, ранее регулировавшие границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения — острова-града Свияжск. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Речь идет о постановлениях Совета Министров Татарской АССР №548 от 7 октября 1969 года и Кабинета Министров РТ №481 от 2 июля 2015 года.

В первом из этих документов шла речь об утверждении проекта охранных зон и зон регулирования застройки архитектурных памятников, во втором — об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия, а также режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон.

Министерство культуры России 18 октября прошлого, 2023 года установило охранную зону, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и зоны охраняемого природного ландшафта для ансамбля Успенского монастыря в Свияжске, который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Требования к градостроительным регламентам затрагивают восемь населенных пунктов в Верхнеуслонском и Зеленодольском районах РТ, в том числе и город Иннополис.

Позднее Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия утвердил границы объекта культурного наследия регионального значения — острова-града Свияжск.