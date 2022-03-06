В Татарстане отменили ряд Covid-ограничений

В Татарстане отменили ряд коронавирусных ограничений. Соответствующее постановление Кабмина РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

В частности, для граждан старше 60 лет и имеющих хронические заболевания перестает действовать обязательное требование оставаться дома за исключением случаев, когда необходимо обратиться к врачу, выгулять домашнее животное, вынести мусор, сходить в магазин и на работу. Подобное ограничение теперь становится лишь рекомендательным.

Кроме того, отменяется обязательное требование переводить на дистанционный формат работы сотрудников старше 60 лет, которые не переболели коронавирусом SARS-CoV-2 и не прошли вакцинацию.

Помимо этого, в кинотеатрах, цирках, концертных залах и театрах разрешается полная заполняемость зрительного зала.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане заболеваемость Covid-19 снизилась впервые за семь недель. На омикрон-штамм приходится 90% выявленных в республике случаев заражения SARS-CoV-2. Остальные 10% — это «дельта».