В Татарстане отменили ряд Covid-ограничений
В Татарстане отменили ряд коронавирусных ограничений. Соответствующее постановление Кабмина РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
В частности, для граждан старше 60 лет и имеющих хронические заболевания перестает действовать обязательное требование оставаться дома за исключением случаев, когда необходимо обратиться к врачу, выгулять домашнее животное, вынести мусор, сходить в магазин и на работу. Подобное ограничение теперь становится лишь рекомендательным.
Кроме того, отменяется обязательное требование переводить на дистанционный формат работы сотрудников старше 60 лет, которые не переболели коронавирусом SARS-CoV-2 и не прошли вакцинацию.
Помимо этого, в кинотеатрах, цирках, концертных залах и театрах разрешается полная заполняемость зрительного зала.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане заболеваемость Covid-19 снизилась впервые за семь недель. На омикрон-штамм приходится 90% выявленных в республике случаев заражения SARS-CoV-2. Остальные 10% — это «дельта».