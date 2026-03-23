В Татарстане отменили повторный режим «Беспилотная опасность»

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности, который объявляли дважды за день. Соответствующие оповещения начали получать жители и гости региона с 13:07.

Ранее в Росавиации сообщили о снятии ограничений в аэропорту Казани.

Аналогичный режим вводили накануне, он длился более пяти часов. Тогда Росавиация не сообщала об ограничениях в аэропортах республики.

Днем ранее на фоне опасности БПЛА временно приостанавливали работу аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы. В Минобороны сообщали, что над территорией республики сбили БПЛА, однако их точное количество не уточнялось.