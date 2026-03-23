Руc Тат
16+
Происшествия 23 марта 2026 12:09

В аэропорту Казани сняты все ограничения

Фото: © «Татар-информ»

В аэропорту Казани сняты все ограничения. Об этом сообщили в Росавиации.

На территории Татарстана с 10:40 по мск продолжает действовать режим «Беспилотная опасность» — его объявили второй раз за сутки.

Аналогичный режим вводили накануне, он длился более пяти часов. Тогда Росавиация не сообщала об ограничениях в аэропортах республики.

Днем ранее на фоне опасности БПЛА временно приостанавливали работу аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы. В Минобороны сообщали, что над территорией республики сбили БПЛА, однако их точное количество не уточнялось.

#Аэропорт Казани #беспилотная опасность
