В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменена на территории Республики Татарстан. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Отбой атаки беспилотными воздушными судами», – говорится в сообщении.

Опасность атаки БПЛА на территории республики была объявлена в 06:30 мск.

«Татар-информ» также рассказывал, что из-за ограничений в московском регионе в аэропорт Казани на запасной аэродром прибыли самолеты из Баку, Оша, Еревана, Новокузнецка, а также три рейса из Омска.