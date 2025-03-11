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Происшествия 11 марта 2025 11:17

В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА

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Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменена на территории Республики Татарстан. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Отбой атаки беспилотными воздушными судами», – говорится в сообщении.

Опасность атаки БПЛА на территории республики была объявлена в 06:30 мск.

«Татар-информ» также рассказывал, что из-за ограничений в московском регионе в аэропорт Казани на запасной аэродром прибыли самолеты из Баку, Оша, Еревана, Новокузнецка, а также три рейса из Омска.

#атака БПЛА
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