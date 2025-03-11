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Происшествия 11 марта 2025 08:51

Несколько самолетов экстренно сели в Казани из-за закрытого неба над Москвой

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Несколько самолетов экстренно сели в Казани из-за закрытого неба над Москвой

Сегодня из-за ограничений в московском регионе в аэропорт Казани на запасной аэродром прибыли самолеты из Баку, Оша, Еревана, Новокузнецка, а также три рейса из Омска. Об этом сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

«11 марта в период с 05:25 по 08:40 в связи с временными ограничениями использования воздушного пространства в столичном регионе в Международный аэропорт "Казань" прибыли на запасной аэродром воздушные суда, следовавшие из Баку, Оша, Еревана, а также Новокузнецка, и 3 самолета из Омска», – говорится в сообщении.

#аэропорт
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