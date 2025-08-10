news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 10 августа 2025 14:42

В Татарстане снова объявили беспилотную опасность

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане второй раз за день ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в МЧС России.

«На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность"», – говорится в официальном приложении.

В последний раз о беспилотной опасности в республике сообщали утром, режим действовал около трех часов.

Напомним, накануне в РТ также действовал данный режим. Кроме того, в Минобороны сообщили, что над территорией республики были сбиты три беспилотника.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Угроза атаки БПЛА объявлена в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге

Угроза атаки БПЛА объявлена в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге

9 августа 2025
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения из-за беспилотной опасности

В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения из-за беспилотной опасности

9 августа 2025