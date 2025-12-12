В Татарстане отменили действовавший режим беспилотной опасности

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности. В 16:36 по московскому времени МЧС России уведомило об отмене режима через свое приложение.

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — указано в официальном приложении.

Ранее мы сообщали о снятии временных ограничений в аэропорту Казани. Воздушная гавань работает в усиленном режиме, службы продолжают обеспечивать обслуживание пассажиров в условиях повышенной нагрузки. Как сообщает авиакомпания Nordwind Airlines, откладывается вылет рейса ЕО/N4‑769 Казань – Уфа. Согласно данным онлайн‑табло, задерживаются также рейсы в Нарьян‑Мар, Фергану, Москву и Камрань.

Накануне режим беспилотной опасности трижды объявляли в регионе в течение суток.