news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 12 декабря 2025 16:45

В Татарстане отменили действовавший режим беспилотной опасности

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности. В 16:36 по московскому времени МЧС России уведомило об отмене режима через свое приложение.

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — указано в официальном приложении.

Ранее мы сообщали о снятии временных ограничений в аэропорту Казани. Воздушная гавань работает в усиленном режиме, службы продолжают обеспечивать обслуживание пассажиров в условиях повышенной нагрузки. Как сообщает авиакомпания Nordwind Airlines, откладывается вылет рейса ЕО/N4‑769 Казань – Уфа. Согласно данным онлайн‑табло, задерживаются также рейсы в Нарьян‑Мар, Фергану, Москву и Камрань.

Накануне режим беспилотной опасности трижды объявляли в регионе в течение суток.

#беспилотная опасность
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

11 декабря 2025
«Это не повтор 1980-х»: зачем Путин запускает масштабную перестройку экономики

«Это не повтор 1980-х»: зачем Путин запускает масштабную перестройку экономики

12 декабря 2025