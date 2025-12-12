В аэропорту Казани задержаны пять рейсов на вылет

Фото: «Татар-информ»

В аэропорту «Казань» наблюдаются задержки ряда рейсов в связи с действующими ограничениями полетов. Как сообщает авиакомпания Nordwind Airlines, откладывается вылет рейса ЕО/N4‑769 Казань – Уфа.

Согласно данным онлайн‑табло, задерживаются также рейсы в Нарьян‑Мар, Фергану, Москву и Камрань.

Аэропорт работает в усиленном режиме, службы продолжают обеспечивать обслуживание пассажиров в условиях повышенной нагрузки.

В пресс‑службе аэропорта обратились к пассажирам с просьбой соблюдать правила поведения в терминале: не занимать сидячие места вещами и багажом, уступать места пожилым людям, женщинам и детям.

Напомним, в Татарстане действует режим беспилотной опасности, в связи с чем в аэропорту Казани введены временные ограничения.