В Татарстане отменены решения о мобилизации имеющих на иждивении троих детей до 16 лет

Призывная комиссия Республики Татарстан по мобилизации граждан, пребывающих в запасе, отменила решения призывных комиссий муниципалитетов о мобилизации мужчин, имеющих на иждивении троих детей в возрасте до 16 лет. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Отмена оформляется на основании заявления этих граждан и предоставлении свидетельства о рождении детей. Решение было принято во время заседания оперативного штаба республики 21 октября», — уточнила Галимова.

Председатель республиканской призывной комиссии — Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил военному комиссару РТ Сергею Погодину совместно с призывными комиссиями муниципалитетов организовать эту работу в кратчайшие сроки.

Специальную военную операцию на Украине начал Президент РФ Владимир Путин, она проходит с 24 февраля этого года. О проведении в стране частичной мобилизации российский лидер объявил 21 сентября. Президент РТ Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей.