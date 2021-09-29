В Татарстане открывается сезон охоты на бобров, ондатр и косуль

Сезон охоты на бобров, ондатр и косуль открывается в октябре в Татарстане. Об этом напоминает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«С 1 октября в республике открывается сезон охоты на некоторые виды пушных животных — бобра и ондатра, а также [на] косуль всех половозрастных групп», — сообщили в ведомстве.

При этом сезон охоты на бобра продлится до 28 февраля 2022 года, а охоты на косуль – до 10 января 2022-го.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что осенью в Татарстане открывается сезон охоты на лисиц и зайцев. Охота на территории региона пройдет в следующие сроки: на лисицу — с 15 сентября 2021 года по 28 февраля 2022-го, на зайца-русака — с 15 октября по 10 января, на куницу — с 15 октября по 28 февраля.