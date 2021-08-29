Осенью в Татарстане открывается сезон охоты на лисиц и зайцев

Прием заявлений на выдачу разрешений на добычу пушных животных в общедоступных охотничьих угодьях открывается 2 сентября в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«За получением разрешения можно обратиться в любой филиал МФЦ на территории республики независимо от района предполагаемой охоты. Охотники должны написать заявление, иметь при себе охотничий билет и паспорт, квитанции об уплате госпошлины и сбора за пользование объектами животного мира», — напомнили в ведомстве.

Охота на территории региона пройдет в следующие сроки: на лисицу — с 15 сентября 2021 года по 28 февраля 2022-го, на зайца-русака — с 15 октября по 10 января, на бобра — с 1 октября по 28 февраля, а на куницу — с 15 октября по 28 февраля.