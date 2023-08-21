В Татарстане открыт прием заявок на участие в хакатоне «Татар.Бу»

В Татарстане проходит прием заявок на участие в хакатоне «Татар.Бу», который состоится 8 сентября в технопарке им.Башира Рамеева. «Татар.Бу Хакатон» станет одним из серии марафонов Kazan Digital Legends. Цель проведения хакатона – создание инновационных IT-решений для татарского языка и культуры.

Участниками хакатона могу стать учащиеся 8-11 классов школ Татарстана, регионов России и зарубежных стран, а также студенты 1-4 курсов вузов и колледжей. Заявки принимаются от участников двух возрастных групп – от 14 до 17 лет и от 18 до 22 лет.

Регистрацию на хакатон можно пройти по ссылке.

У «Татар.Бу Хакатон» два трека:

«Татарский вайб»: разработка IT-проектов по популяризации татарской культуры, моды, музыки, языка

«Әлифба++»: разработка IT-решений в сфере обучения татарскому языку и поддержания уровня языка

Как сообщили организаторы, подача заявки, сбор команд происходит с 15 августа по 5 сентября. Далее – с 6 сентября – отбор команд и объявление участников хакатона. Сам хакатон, защита проектов и объявление победителей пройдут с 8 по 10 сентября.

Главный приз хакатона составит 300 тысяч рублей.

Международный форум Kazan Digital Week 2023 пройдет на площадке Kazan экспо в Казани с 20 по 22 сентября. Его участниками станут отечественные и зарубежные ученые, эксперты, руководители регионов, министерств, разработчики стартапов, представители крупного бизнеса.

О насыщенной деловой программе форума, чемпионате рабочих профессий DigitalSkills и мультиспортивном турнире «Игры будущего», которые пройдут в Казани в дни Kazan Digital Week, читайте в материале «Татар-информа» Кибербитва, гонка беспилотников и 600 топ-разработчиков: каким будет Kazan Digital Week.