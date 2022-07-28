В Татарстане открылся слет школьных лесничеств «Цифровой лес»

В Кукморском районе Татарстана на базе Лубянского лесотехнического колледжа официально открылся V Слет школьных лесничеств Республики Татарстан «Цифровой лес». В церемонии открытия приняли участие министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и глава Кукморского муниципального района Сергей Димитриев.

«Вся наша деятельность направлена на воспитание бережного отношения к природе и к углублению знаний подростков в области лесного хозяйства и экологии. В этом году лесная отрасль активно развивается в сторону цифровизации. Этот слет значительно отличается от предыдущих тем, что он посвящен будущему цифровому лесу», — подчеркнул Равиль Кузюров в своем приветственном слове.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Кроме того, министр напомнил, что в колледже ежегодно обучаются около ста человек и практически все, кто начинает работать в школьном лесничестве, затем поступают в вузы и впоследствии становятся работниками лесного хозяйства.

К участникам съезда в режиме онлайн обратился Президент Татарстана Рустам Минниханов. «Отрадно видеть, что движение школьных лесничеств с каждым годом завоевывает всё большую популярность и вовлекает в свои ряды активных ребят из всех уголков нашей республики. Сегодня в Татарстане функционируют 114 школьных лесничеств, которые объединяют около 1500 человек. Все вы — незаменимые помощники лесоводов, активные участники акций по посадке деревьев, очистки территорий, благоустройству родников. Вы проводите важные эколого-просветительские и противопожарные мероприятия. Надеюсь, что и в будущем эта сфера будет процветать и собирать еще больше единомышленников», — заметил руководитель республики.

Поздравляя юных лесничих с проведением съезда, глава Кукморского района Татарстана Сергей Димитриев указал на важность их деятельности для поддержания правильного отношения людей к природе.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Благодаря экологическому воспитанию у юных ребят формируется правильное видение отношения к природе. В будущем мы надеемся, что они будут решать насущные природные проблемы современности и помогать нашему миру жить дальше. На сегодняшний день всё больше молодых ребят хотят связать свою жизнь с лесом. Они стараются проводить как можно больше занятий по экологии, защите лесов от болезней, экспериментальные и практические уроки», — уверен руководитель муниципалитета.

После церемонии открытия слета состоялся основной конкурс «Юные лесоводы» в цифровом формате. Участникам предстояло разработать информационный буклет и выполнить ряд практических заданий по направлениям «Ботаника и дендрология» (определить вид растения по листьям и побегам, породу дерева и вид кустарника по семенам), «Таксация» (узнать глазомерно и с использованием инструментов диаметр, высоту и возраст дерева), «Охрана и защита лесов» (установить вид птицы, стволовых, хвое- и листогрызущих вредителей леса по внешнему виду и среде жизнедеятельности), «Лесовосстановление и лесоразведение» (продемонстрировать основные способы и технологии посадки сеянцев и саженцев), «Геодезия» (ориентирование с помощью буссоли), «Тушение пожаров» (имитация тушения пожара) и «Машины и механизмы в лесном хозяйстве» (продемонстрировать знания об эксплуатируемой технике и оборудовании в лесном хозяйстве).