В конце июля в Татарстане пройдет слет школьных лесничеств «Цифровой лес»

С 27 по 29 июля на базе Лубянского лесотехнического колледжа в селе Лубяны Кукморского района Татарстана пройдет V Слет школьных лесничеств РТ «Цифровой лес». Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза республики.

Слет состоится в рамках программы развития движения школьных лесничеств и Года цифровизации в Республике Татарстан. Его участники станут 93 учащихся из 31 школьного лесничества, всего событие соберет более 200 человек. В первый день для школьников прочитают лекцию о цифровой трансформации лесной отрасли. Также запланировано проведение интерактивной интеллектуальной игры «Лесная цифровая викторина».

На следующий день пройдет официальная церемония открытия V Слета школьных лесничеств РТ «Цифровой лес» и основной конкурс «Юные лесоводы». Состязающимся предстоит разработать информационный буклет и выполнить ряд практических заданий по направлениям «Ботаника и дендрология», «Таксация», «Охрана и защита лесов», «Лесовосстановление и лесоразведение», «Геодезия», «Тушение пожаров» и «Машины и механизмы в лесном хозяйстве». Отличием этого года станет то, что почти все практические задания окажутся переведены в цифровой формат.

Параллельно будут организованы образовательные программы от ведущих экспертов Университета Иннополис, ООО «Инногеотех», Казанского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» и Центра защиты леса РТ — филиала ФБУ «Рослесозащита». Учащиеся увидят лесоустроительные планшеты, научатся использовать электронные микроскопы и создавать карты c помощью программного продукта QGIS. Специалисты ГБУ РТ «Лесопожарный центр» проведут мастер-класс по тушению лесных пожаров, а сотрудники лесотехнического колледжа — мастер-классы по художественной росписи по дереву, лозоплетению, шерстяному скетчингу и изготовлению игрушек из природных материалов.

В последний день V Слета школьных лесничеств РТ «Цифровой лес» подведут итоги и наградят победителей форума.